La cena tra camionisti finisce a coltellate: un ferito e un denunciato

Da una tranquilla cena tra colleghi di lavoro a un’aggressione in piena regola con tanto di coltellata inferta ad uno dei commensali. E’ accaduto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio nella zona logistica di Le Mose. Protagonisti della vicenda due camionisti che, intorno alle 3 di notte, si sono ritrovati per consumare un pasto notturno in un parcheggio nei pressi dei loro mezzi pesanti. Si tratta di un 30enne rumeno e di un connazionale di 40 anni. Il primo si sarebbe presentato alla cena visibilmente alterato e dopo una lite per futili motivi, ha colpito il 40enne con un fendente al braccio. Prognosi di sette giorni per il ferito trasportato al pronto soccorso, denuncia per lesioni aggravate per il più giovane dei camionisti raggiunto dopo un timido tentativo di fuga da parte degli uomini della questura.

