Ubriachi alla guida coinvolti in incidenti stradali: tre denunciati e patenti ritirate

Tre patenti ritirate e due denunce per guida in stato di ebbrezza e uno per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti è il bilancio degli ultimi controlli svolti dai carabinieri sulle strade piacentine, in particolare a Rottofreno, Borgonovo e Bobbio. Dagli accertamenti è risultato che i tre automobilisti erano sotto effetto di alcol mentre guidavano e, con molta probabilità, questa sarebbe stata la causa degli incidenti.

A Rottofreno : La sera dell’11 maggio un’auto è uscita di strada. Alla guida un imprenditore di 31 anni di Rottofreno, rimasto lievemente ferito. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia di Borgonovo. Il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 2,10 g/l. Gli è stata ritirata la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

A Borgonovo : Il 30 aprile scorso, nel centro del paese, un giovane operaio di 30 anni della zona, alla guida della sua auto è rimasto coinvolto in un incidente stradale dove alcune persone erano rimaste ferite. Sul posto per i rilievi è intervenuta la pattuglia di Castel San Giovanni. Dopo gli accertamenti sanitari effettuati presso l’ospedale di Piacenza, l’automobilista è risultato in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A Bobbio : Lungo la statale 45, una pattuglia della locale stazione, nella tarda serata di sabato scorso, ha fermato e controllato un giovane di 24 anni alla guida di un’auto. Sottoposto a test con etilometro è risultato avere nel sangue un tasso alcolico pari a 2,66 g/l. Anche a lui è stata ritirata la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.