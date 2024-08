Incidente, automobilista positivo all’alcoltest: patente ritirata e mezzo sequestrato

Automobilisti multati perché guidavano mentre erano al cellulare, uno denunciato per guida in stato di ebbrezza e alcuni giovani segnalati quali assuntori di stupefacenti, controllati quattro esercizi pubblici e cinque soggetti sottoposti a misure restrittive.

E’ questo il bilancio del servizio di controllo del territorio coordinato dalla Compagnia di Piacenza ed effettuato nell’ultimo week sulla via Emilia Pavese, sulla Statale 45, nei centri urbani di Castel San Giovanni e Borgonovo val Tidone ed in tutta la Val Tidone. Vi hanno preso parte le pattuglie delle Stazioni di Piacenza Levante, Castel San Giovanni e Borgonovo Val Tidone, due equipaggi della Sezione Radiomobile per garantire un pronto intervento in caso di bisogno.

il dettaglio dei controlli

Ad iniziare dalle prime ore del pomeriggio sino a notte inoltrata sono stati eseguiti e rafforzati i posti di controllo sulla via Emilia Pavese e sulle arterie principali che portano nell’alta valle. Quattro gli esercizi pubblici controllati, due a Castel San Giovanni e due a Borgonovo Val Tidone, 97 i mezzi fermati e più di 120 le persone controllate. Sempre nei due grossi centri urbani della valle, cinque sono state le persone sottoposte a controllo che erano soggette a restrizioni dell’autorità giudiziaria.

L’equipaggio del Radiomobile intervenuto nei rilievi di un sinistro stradale, ha denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool, un automobilista di 55 anni, che a bordo della sua utilitaria era rimasto coinvolto in un incidente. Sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato positivo con un tasso di oltre due volte oltre al limite consentito. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed all’automobilista gli è stata ritirata la patente di guida.

Infine, due persone sono state segnalate quali assuntori di stupefacenti: un automobilista, a cui è stata ritirata anche la patente di guida, sottoposto a controllo mentre percorreva una statale alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di 14 grammi di hashish occultati in un sacchetto di cellophane; mentre una giovane di 23 anni, controllata mentre camminava lungo una provinciale, è stata trovata in possesso di alcuni grammi di hashish.