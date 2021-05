Dopo il sole arriva una nuova allerta meteo per domani: vento e temporali

L’instabilità meteorologica di questa settimana caratterizzerà anche la giornata di domani, 16 maggio. E’ la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta di codice giallo per il rischio idrogeologico legato all’arrivo di temporali che si dovrebbero concentrare soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata. Colline e montagne piacentine restano le sorvegliate speciali per il pericolo di smottamenti. L’allerta riguarda anche la presenza di forte vento che interesserà l’Appennino. Ieri intanto è tornata la neve a Monte Bue e Monte Nero, mentre la Val d’Arda è stata colpita da una grandinata.

