Castel San Giovanni, tragedia nella notte: 31enne muore dopo lo schianto in auto

Tragedia nella notte di domenica 16 maggio, a Castel San Giovanni: un uomo di 31 anni ha perso la vita in seguito alle ferite e i traumi dopo essere uscito di strada con la propria auto.

E’ accaduto intorno alle 23.15: l’uomo, alla guida di un’utilitaria, transitava in località La Gatta con direzione Borgonovo e, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura, schiantandosi contro la scarpata del canale adiacente alla carreggiata, venendo successivamente sbalzato dall’abitacolo. Inutili i disperati tentativi di rianimazione operati dagli uomini del 118 di Castel San Giovanni e Piacenza.

Sul posto i vigili del fuoco oltre ai carabinieri di Piacenza per i rilievi.