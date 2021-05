“Devo fare alcuni controlli in casa”. E spariscono due anelli con diamanti

Finto poliziotto si presenta alla porta di una pensionata novantenne e la deruba di due anelli con diamanti. Subito dopo si allontana. E’ accaduto nella mattinata di lunedì 17 maggio in via IV Novembre. Il malvivente ha suonato al campanello di casa della signora sostenendo di dover effettuare un controllo e l’anziana è caduta nell’inganno. L’uomo, una volta all’interno dell’abitazione, ha rovistato ovunque fino a quando ha individuato la coppia di anelli di cui si è impossessato. La pensionata non appena si è resa conto del furto, ha allertato il 112. Ai carabinieri ha saputo fornire solo una sommaria descrizione del malfattore spiegando che era un uomo sui sessanta anni dal volto coperto dalla mascherina anti-Covid.

