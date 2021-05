Borgonovo, progetto per il nuovo asilo. Chiesto finanziamento di 3,7 milioni

Il Comune di Borgonovo ha chiesto un finanziamento di 3 milioni e 700 mila euro per costruire un nuovo asilo nido e ristrutturare la scuola materna pubblica. L’attuale asilo, quello di via Oldrini, dovrebbe essere abbattuto. Al suo posto ne verrebbe costruito uno ex novo, attaccato alla scuola materna con ingresso unico da via papa Giovanni XXIII. La scuola materna verrebbe invece ristrutturata per migliorarne le prestazioni energetiche. Il progetto di massima è stato inviato ai Ministeri dell’Interno e della Pubblica Istruzione per la richiesta di finanziamento. Se concessi questa danari cambieranno volto all’intera area di via papa Giovanni XXIII destinata all’infanzia, e rappresenterebbero uno dei finanziamenti più sostanziosi mai ottenuti dal comune valtidonese.

