Scoppia la voglia di vacanza dei piacentini: boom di richieste. Sardegna in vetta

Staccare e allontanare i brutti pensieri che hanno accompagnato l’ultimo anno. C’è voglia di vacanza: godere di una passeggiata tra la natura incontaminata della montagna, o ammirare un tramonto sul mare. E così, da tre settimane a questa parte, le agenzie di viaggio piacentine hanno registrato un boom di richieste e di informazioni per l’estate, ormai alle porte. Al momento è l’Italia a vincere su tutte le mete. “La Sardegna è in vetta alla classifica delle richieste dei piacentini – spiega Nicole Rossi dell’agenzia Viaggi dello Zodiaco di Piacenza – a seguire la Puglia e la Toscana. A sorpresa stiamo prenotando moltissimi pacchetti per la montagna, meta inconsueta per un’agenzia. I mesi dove si concentrano le prenotazioni sono luglio e agosto, ma qualcuno allunga lo sguardo su settembre nella speranza che alcune mete a lungo raggio possano essere riaperte, in primis gli Stati Uniti, tour molto atteso sia per i viaggi di nozze rimandati all’anno successivo, sia per chi ha voglia di fare un viaggio diverso dal solito”.

La pandemia da Covid sta ovviamente ponendo molte limitazioni agli spostamenti e le regole cambiano continuamente mettendo in difficoltà gli stessi operatori: “Facciamo fatica anche noi a dare notizie precise e ogni volta dobbiamo verificare le disposizioni che sono diverse da Paese a Paese – spiega la responsabile – ma siamo fiduciosi e comunque costantemente aggiornati”.