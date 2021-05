Santa Rita, oggi è tornata la benedizione delle auto sullo Stradone Farnese

Oggi, sabato 22 maggio, per tutta la giornata sullo Stradone Farnese all’altezza del

santuario di Santa Rita, torna la benedizione delle auto e dei veicoli in genere. Sono i religiosi della congregazione dei Figli di Sant’Anna ad alternarsi per garantire la ripresa della tradizione dopo la pausa forzata nel primo anno di Covid. Per tutta la giornata si terranno le messe all’interno del santuario che, in conseguenza delle restrizioni sanitarie, avrà una capienza ridotta e sarà ogni volta sanificato.

