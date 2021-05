Un’altra mamma denuncia: “Anche mio figlio vittima di razzismo al parco”

Razzismo al parco giochi: nuova segnalazione in via Ottolenghi. Anche stavolta è una giovane mamma a raccontare quello che sta capitando nell’area verde del quartiere stadio, dove suo figlio di undici anni è stato insultato da un gruppo di ragazzini. “Gli si sono rivolti chiamandolo “marocco” e “negro” perché mio marito è nato in Italia da mamma italiana e papà congolese – spiega la mamma del ragazzino – non è la prima volta, al parco giochi di via Ottolenghi capita spesso che questi ragazzini si rivolgano agli altri con insulti e minacce”.

