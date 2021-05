Razzismo, il sindaco Barbieri ai bambini indignati: “Contro tutte le discriminazioni”

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri risponde agli alunni della IV D della scuola Pezzani, che con una lettera al quotidiano Libertà si erano impegnati a fare da “guardiani” contro ulteriori episodi di razzismo nei parchi gioco, come quelli denunciati da due mamme.

Il primo cittadino ha inviato una missiva alla stessa Libertà in cui, oltre a sottolineare “lo sguardo maturo, limpido e consapevole nel distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato” di questi bimbi, risponde anche a una loro precisa domanda, ossia prende una decisa posizione contro quanto accaduto e il razzismo in generale.

“Oggi più che mai – si legge in un passaggio – la voce del sindaco dev’essere quella di tutti i cittadini che credono nel rispetto, nella civiltà e nella lotta a ogni forma di discriminazione e prevaricazione e che su questi temi le istituzioni possono e devono fare la propria parte con senso di responsabilità. La vostra indignazione, che è la mia, mi rende orgogliosa di voi, dei valori che le vostre famiglie e la vostra scuola hanno saputo trasmettervi, educandovi a sentirvi parte integrante e attiva di una comunità e a non restare mai indifferenti quando i diritti degli altri vengono offesi e calpestati”.

