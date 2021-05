Emergenza povertà, dal Sovrano militare ordine di Malta donazione a Caritas

In risposta alla povertà che colpisce sempre più famiglie del territorio piacentino, la Delegazione per l’Emilia Occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta rappresentata sul territorio dall’avvocato Alberico Nicelli ha effettuato una donazione di buoni spesa. La consegna alla Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio è avvenuta presso il servizio borse viveri rivolto alle famiglie in difficoltà di Via Giordani a Piacenza.

“Tale gesto è espressione – ha sottolineato nell’occasione il direttore della Caritas Diocesana Mario Idda – dell’attenzione nei confronti delle tante famiglie in situazione di povertà e segno tangibile della sensibilità del Sovrano Militare Ordine di Malta verso le esigenze delle persone seguite dalla Caritas, cui va un sincero ringraziamento per quanto fatto”.