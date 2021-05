Tutti negativi i 150 tamponi a studenti e personale del collegio Sant’Isidoro

Hanno tirato un bel sospiro di sollievo le circa 150 persone finite in isolamento fiduciario e sottoposte a tampone dopo la notizia dello studente della Cattolica di Piacenza (e che vive al collegio Sant’Isidoro) risultato positivo al Covid nei giorni scorsi.

L’Ausl ha subito tracciato e messo in quarantena i contatti stretti indicati dal giovane (una decina di compagni di studi e di alloggio), facendo poi partire uno screening di massa che ha interessato 110 ragazzi e una quarantina di lavoratori.

Screening che, stando a quanto riferito questa mattina, 24 maggio, da Educatt (la fondazione che tra le altre cose ha in carico la gestione del collegio), ha dato esito negativo per tutti. Per questo il servizio mensa e tutte le attività ordinarie del collegio sono ripartite.