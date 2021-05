Covid, a Piacenza azzerate le infezioni tra gli over 80. Contagi ai minimi storici

Contagi da Covid ai minimi storici nel Piacentino. La scorsa settimana, dal 17 al 23 maggio, l’Ausl ha registrato 105 casi di positività nel nostro territorio (-11,8 per cento rispetto ai sette giorni precedenti), mai così bassi da almeno sette mesi. In base a quanto comunicato nel report dell’azienda sanitaria, l’indice delle infezioni ogni centomila abitanti risulta a quota 37, ben al di sotto di quello regionale e nazionale (56 in entrambi i casi).

Sempre nel periodo 17-23 maggio, le case di riposo per anziani non hanno riportato contagi da Covid, né tra gli ospiti né tra gli operatori. E nella popolazione piacentina over 80 – questa una novità importante – non ci sono state nuove infezioni, mentre nella fascia tra i 65 e i 79 anni la diffusione del Coronavirus è scesa al tre per cento. “Si riporta invece un piccolo aumento tra i giovani fino ai diciassette anni – commenta Baldino – ma questo dato non ci preoccupa, visto che nel giro di poco tempo le scuole chiuderanno”.

RICOVERI – La scorsa settimana, in media i ricoveri da Covid sono stati due al giorno. “Stiamo iniziando a non vedere più pazienti da Covid – sottolinea il direttore generale – addirittura nessuno nella giornata del 20 maggio”.

IL REPORT DELL’AUSL DI PIACENZA