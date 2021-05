“Puliamo Piacenza”, sabato prossimo la seconda tappa in zona Facsal

Scatterà sabato 29 maggio la seconda tappa di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente e Plastic Free e il sostegno di Comune e Iren. Dopo la prima giornata delle scorse settimane durante la quale un centinaio di volontari hanno raccolto addirittura sei quintali di rifiuti nella zona delle mura farnesiane, sabato prossimo si cambia zona.

Per chi volesse prender parte, il ritrovo è previsto alle 15,30 dal parcheggio di Viale Malta, vicino alla questura, per poi raggiungere la zona del Pubblico Passeggio. Al punto di ritrovo verranno messi a disposizione gratuitamente da Iren guanti e pinze per la raccolta che, anche in questo caso, durerà due ore. Terzo, ed ultimo appuntamento, infine, in programma per il 13 giugno dalle 10 alle 12 per contribuire alla ripulitura dei rifiuti nella zona del polo logistico.

