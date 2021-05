Giornalini scolastici, oggi con Libertà “Carpe Diem”. Inserto di otto pagine

Continua la prestigiosa “carrellata” dei giornali delle redazioni scolastiche delle scuole superiori di Piacenza e provincia: oggi è “Carpe Diem”, dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola, a riempire con un inserto di 8 pagine il quotidiano Libertà.

La redazione dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola ha raccolto, in un anno scolastico complicato come il 2020/2021, la sfida di ricostituirsi (dopo il diploma di tutti i “vecchi” redattori) e riportare su carta il giornale d’istituto.

Tra le pagine di oggi i lettori potranno trovare prima di tutto l’idea che è stata il motore di questa pubblicazione: “la mia vita ad un metro di distanza”, ovvero le riflessioni dei ragazzi della scuola (e dei professori) durante il lockdown. Spazio poi alle tante iniziative proposte dall’istituto, dal concorso “il mondo che vorrei” a “tutti in gioco”, e ai diversi eventi seguiti dai ragazzi durante l’anno. Tanta tecnologi con l’approfondimento sulla robotica e sul nuovo laboratorio sponsorizzato da Confindustria.

C’è poi la possibilità di approfondire ulteriormente gli articoli e le tematiche trattate dai redattori del Carpe Diem, inquadrando i QR Code inseriti all’interno delle pagine del giornale.

