Lavori in corso alla piscina di Ponte dell’Olio: riaprirà entro la metà di giugno

Sono in corso a Ponte dell’Olio i lavori di manutenzione dell’impianto natatorio per la prossima apertura estiva che avverrà a giugno.

La storica piscina, realizzata nell’alveo del torrente Nure in mezzo alla natura in località Rampini, è di proprietà comunale ed è gestita dalla GeSport srl di Piacenza.

“Per il secondo anno dell’era Covid – osserva il sindaco, Alessandro Chiesa – il Comune insieme al gestore GeSport si sta impegnando per avviare l’impianto natatorio comunale. Sono in corso, e stanno procedendo spediti, i lavori di manutenzione per essere pronti ad aprire il prima possibile, al più tardi entro la metà di giugno”.

