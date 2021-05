Vigolo Marchese, ponte sul Chiavenna chiuso per lavori dal 29 al 31 maggio

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che si rende necessario un intervento di ripristino delle piastre coprigiunto del ponte sul torrente Chiavenna lungo la Strada Provinciale n. 6bis da Vigolo Marchese.

La strada verrà quindi chiusa per tutte le categorie di veicoli, in corrispondenza del ponte sul torrente Chiavenna a Vigolo Marchese, dalle 8 del 29 maggio alle 8 del 31 maggio e, comunque, fino a cessate esigenze operative, lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato in località Vigolo Marchese.