Castel San Giovanni, sede scolastica intitolata alla compianta docente Bertolotti

La palazzina dell’istituto professionale Volta di Castel San Giovanni, ex Casali, è stata intitolata questa mattina a Maria Chiara Bertolotti, ex amatissima insegnante che in quella scuola ha insegnato per diversi anni fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2016.

Alla cerimonia hanno partecipato ex colleghi, amici, parenti, i figli Giovanni e Andrea e il marito, l’ex presidente della Provincia Massimo Trespidi che proprio quella scuola inaugurò nel 2013. La parole più belle sono venute dal marito che ha ricordato la moglie, leggendo una lettera che lei stessa scrisse all’epoca in cui ancora erano fidanzati.

“L’eredità che ci lascia – ha detto Trespidi – è quella di una persona con una straordinaria passione per tutto ciò che rappresentava l’umano. Una persona innamorata della vita”.

Tra i presenti anche il presidente della Provincia Patrizia Barbieri, che ha definito Bertolotti “una persona sempre un passo indietro, ma la cui presenza era fondamentale per tutti. Una donna di grande equilibrio e intelligenza”.