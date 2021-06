Per tentare il furto costruiscono anche un ponte: colpo sventato

Per riuscire a rubare nei capannoni hanno addirittura costruito un ponte i ladri che a Cortemaggiore hanno preso di mira la zona industriale del paese. Ma il lungo lavoro per aprire un passaggio su un canale per i loro furgoni non è servito. I carabinieri li hanno scoperti e hanno bloccato la via di fuga. Per i malviventi l’unica soluzione è stata quella di abbandonare tutto e scappare a piedi nei campi. E’ il secondo furto sventato in una settimana nell’area produttiva magiostrina.

