Schianto sulla Statale 45, cinque giovani feriti. Uno è grave: a Parma in elicottero

Grave incidente oggi, domenica 6 giugno, lungo la Statale 45 tra i centri abitati di Fabiano e Cisiano: intorno alle 16.30, un’auto con a bordo cinque giovani ha improvvisamente sbandato per cause da accertare e si è ribaltata nel canale a bordo strada. Piuttosto pesante il bilancio con due occupanti del mezzo che hanno riportato ferite piuttosto gravi e, per uno di loro, è stato necessario il trasporto in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma. Tutti gli altri, che hanno invece accusato traumi ed escoriazioni meno preoccupanti, sono stati condotti in ambulanza all’ospedale di Piacenza a bordo delle ambulanze della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e della Pubblica di Travo. Sul posto anche gli uomini del 118 di Piacenza, dei carabinieri di Rivergaro che si sono occupati dei rilievi e della Polizia Stradale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà