Lunedì con temporali: scatta l’allerta gialla, settimana di tempo variabile

Dopo un primo assaggio in una domenica caratterizzata da alcuni lievi piovaschi sparsi, per oggi, lunedì 7 giugno, scatta l’allerta meteo. Il servizio regionale ha diramato infatti un bollettino di colore giallo che preannuncia una giornata in cui sono “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti su tutta la regione, con possibili effetti e danni associati più probabili sulla fascia appenninica e settore occidentale della regione”. Fenomeni che sono dati in attenuazione a partire da martedì ma le previsioni prefigurano una settimana all’insegna di temperatura nella media stagionale, ma condizioni atmosferiche piuttosto variabili con ulteriori temporali che potrebbero svilupparsi anche sul nostro territorio.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà