Aggressione e furto in pieno giorno: altro colpo della “banda dei Rolex”

Torna a colpire la banda degli orologi. Mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 in via Farnesiana è stato aggredito un passante che ha tentato di resistere ad un bandito che ha agito a volto scoperto. Ne è seguita una colluttazione al termine della quale il malfattore è riuscito a strappare dal polso del passante il prezioso Rolex. Il bandito subito dopo si è dato alla fuga raggiungendo via Conciliazione. Alla vittima non è rimasto altro da fare che chiamare il 113. La persona derubata ha rifiutato l’intervento dell’autoambulanza ed ha descritto ai poliziotti il suo aggressore. Sono state così avviate le prime ricerche del bandito alla Farnesiana e nella zona di via Conciliazione. Ricerche che si sono protratte fino a sera e che purtroppo non hanno dato alcun esito. La polizia ha quindi provveduto a recuperare i filmati di videocamere della zona in cerca di possibili immagini che abbiano ripreso qualche fase della rapina.

IL SERVIZIO COMPLETO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ IN EDICOLA