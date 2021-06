Lenzino, il ponte bailey è arrivato al porto di Genova. Cantiere pronto

Dopo oltre otto mesi dal crollo di ponte Lenzino c’è attesa in Val Trebbia per l’arrivo del ponte provvisorio, inizialmente previsto a marzo e successivamente a fine maggio. Anas fa sapere che nel cantiere sono state completate tutte le operazioni preliminari in attesa dell’arrivo della struttura del ponte bailey. Il carico, attraccato ieri sera, 8 giugno, al porto di Genova, è in attesa di sdoganamento per il successivo trasferimento presso l’area di cantiere.

“Per quanto riguarda in particolare lo stato di avanzamento delle attività, sono stati conclusi i lavori di elevazione delle spalle sulle quali verrà installato il ponte, è stato ultimato il nuovo rilevato stradale, realizzato con paramenti in terre rinforzate e con materiale proveniente dall’alveo del fiume e sono state completate tutte le attività di natura idraulica – scrive Anas -. La struttura del ponte provvisorio, realizzata con elementi di acciaio modulare per un peso complessivo di 240 tonnellate, garantirà il superamento di una luce di 54 m, ed una volta giunta in cantiere verrà prima assemblata e successivamente varata”.