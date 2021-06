Castello di Vigoleno: “Presto due stalli in più per disabili nel parcheggio”

Verranno realizzati due stalli in più per disabili nel parcheggio più vicino al castello di Vigoleno. Lo assicura il sindaco di Vernasca Giuseppe Sidoli che abbiamo interpellato dopo aver ricevuto in redazione la segnalazione del signor Enrico Rastelli di Busseto sulla difficoltà di trovare un parcheggio in prossimità del borgo fortificato. Il sindaco concorda sulla necessità di ricavare ulteriori stalli di sosta per persone disabili. “Li abbiamo già pensati nel parcheggio che si trova a due minuti dall’ingresso del castello, quello più comodo. Cercheremo di provvedere al più presto”.

