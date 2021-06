“Alla Veggioletta marciapiedi in pessime condizioni, nessuna manutenzione”

“Marciapiedi in pessime condizioni, a fronte della totale assenza di manutenzione”. E’ la segnalazione che arriva da un piacentino residente nella zona della Veggioletta, in città. In particolare, l’abitante si sofferma sulla situazione di degrado in via Leopardi, via Pellico e via Guicciardini. Le fotografie mettono in evidenza intere porzioni di marciapiede rotte e sbriciolate, erbacce selvatiche che sbucano dalle crepe e parti di asfalto dissestate.

