Dopo mesi di chiusura per la pandemia, riparte il centro pensionati di Borgonovo

Il centro pensionati di Borgonovo prova a ripartire. Dopo mesi di chiusura, che hanno anche provocato un calo drastico degli iscritti passati da 243 a 119 in soli due anni, da lunedì il centro prova a ritornare alla sua funzione. Quella cioè di punto di riferimento per anziani e pensionati che nell’ultimo anno e mezzo hanno patito le conseguenze peggiori dell’isolamento causato dalla pandemia. I soci in queste ore sono al lavoro per tirare a lucido i locali e programmare le attività tra cui bocce, burraco e ginnastica dolce.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI