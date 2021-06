“Ciao, sono don Adriano”. Il vescovo in visita ai ragazzi di don Orione a Borgonovo

“Ciao sono don Adriano. Spero di non disturbare la lezione”. Così il vescovo monsignor Adriano Cevolotto ha fatto visita ai ragazzi dell’Endo Fap don Orione di Borgonovo, e poi agli ospiti della vicina comunità alloggio gestita dalla cooperativa sociale Le Nuvole. Il vescovo ha salutato anche i bambini impegnati nel Grest parrocchiale, ospitato anch’esso in un capannone all’interno del complesso di via Sarmato. A tutti, anche agli Ex Allievi che per primi gli hanno mostrato la loro sede, il vescovo si è accostato in punta di piedi, ricevendo in cambio un abbraccio ideale dalla grande famiglia riunita sotto il carisma di San Luigi Orione.

