Doveva scontare otto anni da carcere ma era in ostello: arrestato dalla polizia

Aveva pernottato in un ostello di Piacenza ma ad accoglierlo ha trovato la polizia. Sul 50enne romeno pendeva un mandato di arresto europeo spiccato nel 2019 per reati contro la persona per i quali doveva scontare cinque anni di pena. Inoltre era stato condannato anche dal tribunale di Trento a tre anni e sei mesi per furti in abitazione. L’uomo è stato condotto al carcere delle Novate.

