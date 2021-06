I campioni della Bakery Piacenza donano 10 mila euro all’oncologia piacentina

Campioni in campo e fuori dal campo. Nella giornata di venerdì 11 giugno si è tenuta presso l’oncologia medica di Piacenza la consegna del ricavato della vendita dei calendari 2021 che la squadra piacentina Bakery ha realizzato per Amop.

Alla consegna erano presenti Luigi Cavanna, direttore dell’oncologia di Piacenza, Marco Beccari, presidente della Bakery, accompagnato dal team manager Roberto Spagnoli, dalla presidente di Amop Romina Piergiorgi e da una parte dello staff dell’oncologia.

Nell’ ottobre 2021 su iniziativa del presidente Beccari, gli atleti e tutto lo staff della Bakery avevano deciso di farsi testimonial dell’Associazione Piacentina Malato Oncologico che da anni opera in prima linea nella ricerca contro i tumori creando il calendario che ci sta accompagnando tutt’ora.

Perché Amop e Bakery legati insieme? I campioni di Basket oltre che modelli per l’atletica testimoniano attraverso la loro immagine l’importanza di un corretto stile di vita basato sull’attività fisica e sulla sana alimentazione. Questi, oltre che essere fattori importanti per una buona riuscita nello sport, rappresentano elementi importanti nella prevenzione ai tumori. Inoltre l’Amop è convinta che gli atleti del Basket rappresentino lo spirito dell’Associazione: uno spirito molto propositivo con voglia di continuare a lottare anche nelle situazioni difficili e soprattutto “scendere in campo con il cuore”.

Il dottor Cavanna ha evidenziato come questa donazione sia anche un “messaggio di speranza per i tanti pazienti oncologici in quanto permette di guardare al futuro con ottimismo sostenendo la ricerca oncologica nel nostro territorio duramente colpito dalla pandemia e promuovere un’oncologia sempre più vicina al domicilio del paziente”.

Il presidente Beccari ha ringraziato Amop e tutta l’oncologia di Piacenza per l’accoglienza e l’importante esperienza vissuta.