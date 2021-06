Ubriaco al bar colpisce e fa cadere un poliziotto: 40enne in manette

Sono state diverse le segnalazioni arrivate ieri sera, 16 giugno, alla polizia per segnalare la presenza di un uomo ubriaco che molestava i passanti a Piacenza. Il 40enne è entrato in un bar di via Genova chiedendo altri alcolici ma, al rifiuto del gestore, ne è nato un parapiglia. All’arrivo della polizia l’uomo ha spintonato un agente facendolo cadere a terra. Il 40enne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti è emerso che in passato era stato accusato di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza.

