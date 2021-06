Altra tragedia in A1 a Cadeo: tamponamento tra due camion, muore un autista

Ancora sangue lungo l’autostrada A1, a soli due chilometri dalla disgrazia avvenuta ieri e che è costata la vita a due camionisti.

Intorno alle 9.30 di questa mattina, mercoledì 23 giugno, un altro tamponamento tra due autotreni non ha lasciato scampo al conducente di uno dei mezzi pesanti coinvolti. Si tratta di un 58enne di Ospedaletto Lodigiano. L’impatto, davvero violentissimo, è avvenuto al chilometro 68 in direzione nord tra Fiorenzuola e Piacenza, all’altezza di Cadeo. Inutili i soccorsi operati sul posto: il camionista, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Il tutto è avvenuto dunque a poche ore dalla riapertura del tratto autostradale, dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’asfalto in seguito al maxi incendio di ieri, scaturito dall’incidente con tanto di esplosione di una cisterna che trasportava gpl.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica assistenza Valdarda, oltre all’automedica del 118, ai vigili del fuoco di Fiorenzuola e ai tecnici di Autostrade.

