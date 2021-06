Tornei di calcio e pallavolo: al centro don Orione di Borgonovo trionfa lo sport

Il centro don Orione di Borgonovo ha ospitato “Tutti in rete!”, grazie a cui un centinaio di giovanissimi del gruppo adolescenti di Gragnano (gestito da Coopeselios per conto di Asp) e dalla comunità alloggio di Borgonovo (cooperativa Le nuvole) si sono incontrati con i coetanei del Centro di formazione professionale don Orione e delle scuole superiori di Borgonovo.

Per un giorno storie personali e provenienza non hanno contato. L’unico minimo comune denominatore è stato lo sport. I giovanissimi si sono infatti sfidati in tornei di calcio e pallavolo dove ogni differenza, anche di ruolo visto che a tirar calci al pallone c’erano anche operatori, è stata annullata.