Ancora fiamme in A1: paura per un tir incendiato, intervento dei pompieri

Potrebbe esserci il surriscaldamento dell’impianto frenante alla base del rogo che nella serata di giovedì 24 giugno ha avvolto un autoarticolato che viaggiava lungo l’autostrada A1. Tra Fiorenzuola e Cadeo, al chilometro 67, intorno alle 20.30, l’autista ha interrotto la propria corsa e ha proceduto con il distacco della motrice dal rimorchio per evitare che l’incendio interessasse il serbatoio del carburante. Sul posto sono immediatamente accorse alcune squadre dei vigili del fuoco di Piacenza, oltre agli agenti della polizia stradale. Non si sono registrati fortunatamente feriti, mentre è stata chiusa al transito una delle corsie di marcia per consentire l’intervento degli operatori che hanno proceduto con la messa in sicurezza dell’area, provocando pesanti rallentamenti. Si tratta del terzo episodio nel giro di pochi giorni in A1, dopo i due incidenti mortali che si sono registrati a Cadeo nel corso della settimana.

