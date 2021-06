Bloccato con un bastone morde due agenti: arrestato per resistenza e lesioni

Si aggira brandendo un bastone nel parco della Baia del Re e morde due agenti di polizia. E’ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ accaduto martedì pomeriggio, 22 giugno, protagonista dell’episodio un cittadino ghanese di 47 anni in Italia senza fissa dimora. Comparso ieri, 23 giugno, davanti al giudice in tribunale ha detto: “Le notifiche potete inviarmele a un bar chiuso da tempo”. Il giudice ha disposto la misura cautelare per il cittadino e al termine dell’udienza è stato condotto in carcere. Su richiesta di termini a difesa dell’avvocato difensore, questo processo è stato rinviato alla fine del mese di giugno. Gli agenti morsi dall’uomo sono stati medicati al pronto soccorso. Il giudice, nel corso dell’udienza, ha disposto per l’imputato anche una sorveglianza psichiatrica.

