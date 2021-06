Montale, rimossa la barriera architettonica all’ingresso dell’area per cani

Addio a una barriera architettonica al Montale. E’ stato completato in questi giorni l’intervento di abbattimento del gradino e la conseguente realizzazione di uno scivolo sul marciapiede di via Modena, all’altezza dell’ingresso nell’area sgambamento per cani, garantendo così l’accesso anche con carrozzine e passeggini. “L’attenzione alle esigenze dei cittadini e la risposta alle istanze che manifestano sono sensibilità primarie nell’azione dell’amministrazione, anche nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi”, rimarca l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi.

