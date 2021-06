Festival dei Rondoni. Alla scoperta degli abitanti migratori di Palazzo Farnese

Anche Stefano Accorsi, recentemente in scena con il suo spettacolo nella nostra città, è rimasto colpito dal suono e dalla presenza dei rondoni a Palazzo Farnese, diventato da poco museo vivo proprio perché da sempre colonie di rondoni nidificano tra i buchi, le fessure, gli anfratti del Palazzo in piazza Cittadella. Oggi, 26 giugno, l’ornitologo del Museo di Storia Naturale di Piacenza Stefano Soavi, Fabiana Ferrari del Piacenza Wildlife Rescue Center e Annarita Volpi presidente della Società Piacentina di scienze naturali hanno organizzato, all’interno delle manifestazioni di Palazzo Farnese, il “Festival dei Rondoni” per osservare i volatili che visitano i nostri cieli dalla primavera all’autunno.

Al termine del bird watching sono stati liberati alcuni rondoni recuperati e curati dal Piacenza Wildlife Rescue center di Niviano che ogni anno guarisce quasi 200 esemplari di rondoni.

