Incendio alla Farnesiana, senso unico alternato sulla Provinciale

Un fumo nero e denso si è levato in cielo ed è visibile a chilometri di distanza. Intorno alle 14.30 del 29 giugno un campo agricolo, nei pressi della Farnesiana, a Piacenza, ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate velocemente, anche a causa del forte vento, per centinaia di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno tentando di domare l’incendio di dimensioni piuttosto vaste e che minaccia le abitazioni circostanti e lambisce ben due distributori di benzina e gpl. La strada provinciale tra la Farnesiana e Mucinasso è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e riaperta dopo alcune ore a senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale, polizia, carabinieri e polizia provinciale.

