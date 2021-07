Lenzino, partita l’asfaltatura del ponte provvisorio. Ancora incerta l’inaugurazione

Al ponte Lenzino in Alta Val Trebbia sono iniziate venerdì le operazioni di asfaltatura delle rampe e della pavimentazione del ponte: si tratta di un ulteriore segnale dell’imminente riapertura del nuovo viadotto provvisorio dopo i test delle prove di carico eseguite nella giornata di giovedì. Manca però ancora una data definitiva: nonostante le rassicurazioni di Anas dei giorni scorsi che hanno garantito il passaggio della prima auto “nei primi giorni” della prossima settimana, non è ancora arrivata la comunicazione del giorno esatto della riapertura della Statale 45, rimasta interrotta (assieme all’intera Valtrebbia) dall’ottobre del 2020.

La data posta quale obiettivo dalla ditta costruttrice “Pesaresi” – che ha incontrato sul suo cammino non poche difficoltà – resta il 5 luglio. Questo dovrebbe essere l’ultimo weekend di passione per una stagione turistica che – per la parte alta della Val Trebbia come Cerignale, Ottone e Zerba – risulta già ampiamente compromessa a causa dei passaggi ridotti dei pochi che accettino di percorrere la lunga strada alternativa alla Statale 45.

