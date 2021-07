L’esperto: “Nel 2023 Piacenza supererà la crisi da Covid e tornerà a crescere”

L’economia piacentina tornerà a crescere nel 2023. Tra due anni, insomma, il sistema territoriale supererà l’ostacolo del Covid, purché le vaccinazioni proseguano a pieno ritmo e il virus non sferri nuovi colpi ancora più subdoli. E’ la previsione del professor Massimo Guagnini, referente della società Prometeia, intervenuto stamattina (6 luglio) nel convegno organizzato da Legacoop Emilia Ovest all’interno dell’ex chiesa del Carmine in piazza Casali. “A livello locale, dopo un crollo economico del 10% nel 2020 – spiega l’esperto -, nel 2023 il sistema piacentino segnerà un incremento del 4-5%, una previsione in linea con i dati regionali e nazionali”.

Una prospettiva che, però, è vincolata a un altro grande tema: l’utilizzo dei fondi europei in arrivo per la “ricostruzione” post-Coronavirus. Da qui, le proposte del docente Paolo Rizzi: “A Piacenza bisognerà utilizzare queste risorse per la rigenerazione urbana delle aree abbandonate, la creazione di nuova imprenditorialità e il potenziamento del sociale“.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: