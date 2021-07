Ex ospedale militare verso il recupero: venerdì visita del ministro Gelmini

“Oltre al nuovo ospedale che verrà costruito a Piacenza e che dovrà essere un punto di riferimento per la sanità territoriale nei prossimi decenni, e che sarà una delle prime strutture post-Covid in Italia, con il Ministero della Difesa abbiamo preso un impegno per recuperare l’ex ospedale militare”.

Lo ha spiegato questa mattina, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenuto alla presentazione ufficiale del corso di laurea di medicina e chirurgia in inglese che partirà a settembre nella nostra città.

“Dopodomani – ha proseguito Bonaccini – verrà qui a Piacenza il ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini. Assieme a noi condurrà un sopralluogo all’ex ospedale militare, che vogliamo candidare a progetti di finanziamento nazionali o europei. Tutto questo si inserirebbe bene nell’ambito del progetto di transizione ecologica e rigenerazione urbana che stiamo portando avanti a livello regionale”.

“Il 13 novembre 2020 – ha aggiunto il sindaco Patrizia Barbieri – avevano inviato una richiesta al Ministero della Difesa per avere la possibilità di recuperare l’ex ospedale militare di Piacenza. Una richiesta firmata dal presidente Bonaccini, che ringrazio. L’obiettivo potrebbe anche essere quello di trasformarlo nella sede della facoltà di medicina. Un percorso in cui crediamo fortemente”.