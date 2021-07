Le vetrine dei negozi sfitti si “animano”: accordo tra proprietari e commercianti

I locali sfitti del centro rivivono grazie a proprietari e commercianti. “Piacenza vetrine vive” è una iniziativa ideata e promossa dall’associazione Commercianti “Vita in centro a Piacenza”, in collaborazione con la “Cabina di regia del Commercio” a cui partecipano l’assessorato al commercio del comune di Piacenza, Confcommercio, Confesercenti e Cna. Gli attori dell’iniziativa sono le attività “commerciali” del centro storico e i proprietari di locali sfitti che stanno collaborando per contrastare il proliferare di locali sfitti nelle strade e nelle piazze del centro città.

OBIETTIVI:

Contrasto alla “desertificazione” commerciale del centro storico – l’allestimento dell’immobile, sempre in linea con i periodi e le mode, offrirà un’immagine di maggiore attrattività per potenziali acquirenti o affittuari.

Riqualificazione del centro storico – I negozi sfitti, allestiti quindi in modo creativo, diventeranno presto attrattive locali, di interesse e di curiosità. Inoltre, grazie ad azioni di promozione e comunicazione (digitale e fisica), offriranno un’immagine viva e in continuo mutamento del Centro Storico, anche in un periodo di difficoltà accentuato dall’emergenza COVID, come quello attuale.

Reperibilità commerciale – le attività aderenti otterranno una maggiore visibilità grazie alla presenza di prodotti propri utilizzati per allestire ed abbellire le vetrine dei negozi sfitti.

SOGGETTI COINVOLTI:

I proprietari: in base a un accordo/convenzione mettono a disposizione il proprio locale sfitto per l’allestimento di vetrine con esposizione di prodotti di attività commerciali del centro; in caso di richiesta di affitto/vendita, il locale verrà liberato dall’installazione.

I commercianti del centro storico che forniscono prodotti per l’allestimento delle vetrine.

L’allestimento è a cura di una vetrinista professionista, Elena Orsi, che ha elaborato un progetto di immagine/realizzazione di vetrine personalizzate sulla base del singolo locale e della zona circostante. L’allestimento viene fatto in sicurezza grazie all’attivazione di una polizza assicurativa per eventuali danni arrecati durante l’allestimento o il disallestimento.

Le prime due “vetrine vive” sono state allestite nei locali sfitti situati in via Calzolai 75 e via Felice Frasi 16.

I proprietari di locali sfitti del centro, potranno aderire all’iniziativa contattando i riferimenti indicati nel cartello che sarà visibile nelle “vetrine vive” mail: [email protected]