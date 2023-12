Le vetrine sfitte rivivono con le foto di Guagliardo: “Decoro e sostegno al commercio”

Le vetrine sfitte rivivono attraverso l’arte. Sono circa venti gli spazi espositivi in disuso che l’amministrazione Tarasconi, insieme alle sigle di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna, l’associazione “Vita in centro” e la cabina di regia supportata da Iscom Group, ha deciso di riqualificare con un percorso fotografico e narrativo a firma di Gero Guagliardo, scrittore e videomaker, tecnico di Telelibertà, nato a Palermo e residente a Piacenza dal 2021. L’iniziativa si intitola “Camminarla Piacenza” e, nel solco del progetto comunale “Tamponature – Zigzag art”, permette di abbellire le vetrine sfitte in via Cavour, via Sopramuro, via Roma, via XX Settembre, via Frasi e via Sant’Antonino. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà