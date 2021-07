Iniziato il processo per il fallimento del Piacenza calcio del 2012, tre gli imputati

E’ iniziato oggi in tribunale il processo con rito ordinario per il fallimento del Piacenza calcio datato 2012, per il quale nel marzo scorso furono rinviati a giudizio Maurizio Riccardi (ex amministratore delegato biancorosso sotto la presidenza di Fabrizio Garilli), Antonino Imborgia (l’ex direttore sportivo) e Giuseppe Galli, procuratore sportivo modenese. I tre sono accusati di bancarotta fraudolenta.

Nella relazione del 2012 sulle cause e responsabilità del fallimento della società biancorossa, i curatori avevano evidenziato come fra il 2007 e il 2012 fosse uscito poco più di un milione di euro dalle casse per il pagamento di fatture per operazioni di consulenza-scouting che, in realtà, non sarebbero mai state effettuate.

Tesi sostenuta anche dall’accusa (in particolare il pubblico ministero Antonio Colonna), che aveva delegato le indagini alla guardia di finanza.

La difesa, già nel corso dell’udienza di oggi, ha però sostenuto che quei servizi vennero effettivamente effettuati, spiegando di aver ritrovato anche le relative schede di valutazione dei calciatori osservati.

Il processo è stato aggiornato all’8 febbraio 2022.