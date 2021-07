Daniela Aschieri nuovo primario di cardiologia dell’ospedale di Piacenza

Daniela Aschieri è il nuovo primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Piacenza. La cardiologa paladina di Progetto Vita e della campagna per la diffusione della rete dei defibrillatori è stata scelta dai vertici Ausl entro una rosa dei professionisti che avevano concorso alla selezione pubblica per il posto da dirigente. Succede a Giovanni Quinto Villani, andato in pensione lo scorso settembre, nella guida del reparto in cui opera una équipe di 20 medici e che è dotato di 24 posti letto ai quali se ne aggiungono 8 di unità coronarica. Per assumere il nuovo incarico Aschieri ha lasciato la Cardiologia dell’ospedale di Castelsangiovanni che guidava da sei anni.

