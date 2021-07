Nuove asfaltature a Morfasso, Besenzone e Castell’Arquato: come cambia la viabilità

A causa di lavori per il rifacimento della pavimentazione, cambia la viabilità lungo alcune strade provinciali piacentine.

VAL D’ARDA, STRADA PROVINCIALE 21

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la strada provinciale 21 di Val d’Arda nel territorio del Comune di Morfasso. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 07,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso dal 26.07.2021 al 06.08.2021, lungo la strada provinciale 21 di Val d’Arda dalla progressiva km 4+000 alla progressiva km 15+200 circa nel territorio del Comune di Morfasso.

STRADA PROVINCIALE 54 DI CHIARAVALLE

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la strada provinciale 54 di Chiaravalle in località Mercore, nel territorio del Comune di Besenzone. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 07,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso dal 26.07.2021 al 28.07.2021, lungo la strada provinciale n. 54 di Chiaravalle alla progressiva km 3+000 circa in località Mercore nel territorio del Comune di Besenzone.

STRADA PROVINCIALE 31 DI SALSEDIANA

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la strada provinciale n. 31 di Salsediana in località San Lorenzo, nel territorio del Comune di Castell’Arquato. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 07,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso dal 26.07.2021 al 28.07.2021, lungo la strada provinciale n. 31 di Salsediana, alla progressiva km 1+100 circa in località San Lorenzo nel territorio del Comune di Castell’Arquato.