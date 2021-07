Rimesso in libertà l’avvocato arrestato: interdizione di sei mesi della professione

Arresti domiciliari sostituiti dall’interdizione per sei mesi dall’attività professionale giudiziale per l’avvocato piacentino Corrado Schiaffonati, indagato per peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso nel suo ruolo di amministratore giudiziario di varie società. Il provvedimento è stato preso dal giudice per le indagini preliminari Fiammetta Modica, che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare e disposto i domiciliari per il noto legale piacentino coinvolto nell’indagine che ha messo sotto la lente la gestione dei suoi incarichi professionali in procedure fallimentari.

“Riteniamo che la decisione del giudice, col parere favorevole del pubblico ministero, sia anche il frutto dei chiarimenti forniti durante l’interrogatorio di garanzia rispetto ai reati che gli vengono contestati – hanno commentato i difensori – oltre che della corposa documentazione depositata. Proseguiremo il confronto con la procura e gli organi inquirenti e ci riserviamo di valutare l’impugnazione della misura interdittiva”.