Nuovo pubblico ministero in servizio alla procura di Piacenza

Nuovo pubblico ministero alla procura di Piacenza. E’ Emanuela Podda, che ha preso servizio a Palazzo Madama dopo aver lavorato per anni a Parma. E’ nata e cresciuta a Cagliari, dove ha studiato giurisprudenza ed è diventata avvocata, specializzandosi in diritto amministrativo. “Facendo la professione forense ho capito che preferivo stare dall’altra parte”, ricorda. Ha quindi iniziato a studiare per superare il concorso in magistratura. L’obiettivo è stato raggiunto nel 2007. Il primo incarico è stato ad Agrigento, prima come giudice penale, poi come giudice civile. È seguito il trasferimento a Parma, dove è rimasta fino a giugno di quest’anno, per poi approdare a Piacenza.

“Sono molto contenta della mia scelta – afferma -. A Piacenza ho trovato un ufficio molto unito, c’è una grande cooperazione tra colleghi e col personale amministrativo, pur con le tante difficoltà d’organico di questi anni. Si danno tutti molto da fare senza troppi formalismi”.