Bettola, ciclista investito da furgone: individuato il pirata della strada

Vi sarebbe una denuncia per il ciclista investito da un furgone bianco la mattina di domenica 25 luglio. “Mi ha travolto in pieno” ci aveva riferito Stefano Albasi, un ciclista 46enne, domenica poco dopo l’incidente “scaraventandomi fuori strada”.

Miracolosamente Albasi se l’era cavata con qualche contusione e abrasioni. Il colpevole, un trentenne piacentino, sarebbe stato individuato e denunciato per essersi allontanato dopo l’incidente stradale il 25 luglio sulla strada che collega Bettola a Ponte dell’Olio. Pare che prima dell’incidente il giovane alla guida del furgone, un Fiat Ducato di colore bianco, avesse pesantemente deriso il ciclista in un bar di Bettola. Più tardi sul luogo dell’incidente erano accorsi i carabinieri, i quali hanno effettuato qualche ricerca attraverso filmati di videocamere della zona e in particolare di Bettola.