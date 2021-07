Rinvenuto un corpo nel Po a San Nazzaro, è del giovane scomparso a metà luglio

E’ del giovane che si era lasciato cadere nel Po a Piacenza il 17 luglio scorso, il corpo ritrovato nella mattina di mercoledì 28 luglio a San Nazzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di recupero.

Il giovane, un 23enne del Mali, si era buttato in acqua a Piacenza e le ricerche erano proseguite per alcuni giorni senza esito. Il riconoscimento è stato effettuato dal fratello della vittima.

